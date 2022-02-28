لميس الحديدي: لم أتأثر بوصولي لسن الخمسين .. والعمر بالنسبالي مجرد ىقم

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نظرة المجتمع للمرأة الخمسينية.

وأكدت لميس الحديدي، عبر برنامجها كلمة اخيرة المذاع على قناة اون اى، ان السيدات الذين فى عمر الخمسين وفيما فوق يعانوا من المعايرة و من نظرة المجتمع التى تفرض عليهم العديد من القيود فى التعامل مع الحياة وفقا لعمرهم، وكأن العمر ينتهى عندما تصل المرأة إلى سن الخمسين من عمرها

واضافت ان هذه الوصمة لها علاقة فقط بالمرأة فى مجتمعنا، موضحة ان الأسئلة حول العمر لم تتوجه للرجال فى مجتمعنا الشرقي. كما أكدت على ان المجتمع لن يقوم بتقييم الرجل وفقا لعمره

السن مجرد رقم.

واكدت على ان الحقيقة مختلقة عن نظرة المجتمعة للمرأة الخمسينية، مؤكدة ان المرأة تستطيع ان تكمل حياتها وتنجح وان تكون نشيطة وجميلة كما كانت فى عمر العشرين والثلاثين بغض النظر عن وضعها الاجتماعي

واكدت لميس الحديدي ان السن مش معيار للحكم على المرأة ولا على الإنسان بشكل عام، معترفة ان عمرها فوق الخمسين ولم يأثر هذا عليها باى شكل من الأشكال، مؤكدة ان السن هو مجرد رقم.