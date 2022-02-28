/682158/نجاة-مواطنين-من-حريق-هائل-بعد-نشوبها-بشقتهم-السكنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة ، على حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمنطقة امبابة ،حيث تلقت غرفة العمليات للنجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل بشقة سكنية بامبابة ، ليتم الدفع على الفور ب3 سيارات اطفاء لمكان الواقعة ، واخماد النيران ، بعد ان طالت بعض محتويات الشقة ، ونجاة المواطنين القانطين بها .

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