/682157/أبرز-تصريحات-ميمي-جمال-في-برنامج-كلام-الناس-حبيت-شقايا-يروح-لبناتي-ومنى-زكي-أتسرعت-في-قبول-دورها-في-أصحاب-ولا-أعز

حلت الفنانة ميمي جمال مساء الأحد 27 فبراير، في برنامج كلام الناس على قناة mbc مصر، وصرحت عدد من التصريحات المثيرة سواء عن حياتها الشخصية، أو عن الأوضاع الراهنة في البلاد والوسط الفني تحديدًا، نستعرض لكم بعض منها فيما هو آت.

دوت الخليج يرصد تصريحات ميمي جمال في لقاء تليفزيوني مساء 27 فبراير

ميمي جمال:"حبيت أن شقايا يبقى لولادي"

صرحت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل شخصية في حياتها وعلاقتها بزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، وبناتها، فقالت:

- انا ربيت كويس، واللي تربي كويس ماتخفش، على عكس اللي ربت والدها على هواهم.

- لغاية النهاردا بناتي بياخدوا أذني قبل كل تصرف.

- حبيت أن شقايا يبقى لولادي.

- مش عايزة يدخل بينهم حد غريب.

تعليق ميمي جمال على هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

تحدثت الفنانة ميمي جمال عن إعتراضات الجمهور على فيلم "أصحاب ولا أعز"، وموجة الهجوم العنيفة التي شنوها على النجمة منى زكي، وقالت:

- والدتي رفضت جوازي من حسن مصطفى لأنه كان متجوز قبلي وعنده بنت.

- الجمهور مس من حقه انه يهاجم منى، ولكن يمكنه الإعتراض على اللي قدمته.

– أظن منى أتسرعت في قبول الفيلم.

- منى زكي ممثلة ممتازة، ولكل جواد كبوة.

- منى زكي أتعاملت مع الفيلم بشكل حضاري لسه ماوصلنالوش في مجتمعنا.

- لكل دولة تقاليدها، واللي يتقبل برا مايتقبلش هنا.

- الفيلم فيه حاجات كتير غير مقبولة في مجتمعنا، وياريت ننسى دا وننتظر منى زكي في أعمال أحسن.

ميمي جمال تستنكر من تصريحات هادي الباجوري

قالت الفنانة ميمي جمال عن تصريحات المخرج هادي الباجوري التي أدلى بها مؤخرًا في أحد لقاءاته التليفزيونية، بخصوص عدم ممانعته لمشاهد القبلات والإغراء إذ عُرضت على زوجته الفنانة ياسمين رئيس، وقالت ميمي:

- احنا في مجتمع شرقي مابيقبلش الفكر دا.

- استغربت جدًا من تصريحات الباجوري، ولو رجولته سمحة له بكدا مايطلعش يقول على الهوا.

- ياسمين رئيس لما سمعت تصريحات زوجها أطلقت منه.

- احنا نسينا اننا مصريين شرقيين.