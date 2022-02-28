/682156/مرتضى-منصور-يوم-الخميس-اللي-مش-هيجدد-مش-هيلمس-كورة-في-الزمالك-لأخر-الموسم

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول نلف التجديدات للاعبين الذي سينتهي عقودهم بنهاية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج "تخاطيف مع شريف":"يوم الخميس اللي مش هيجي يجدد في النادي مش هيلمس الكورة لأخر الموسم".

وأكمل: "أحنا مديين فرصة للاعيبة اللي عايز يجدد يجي يوم الخميس من 12 لحد 2 أهلاً وسهلاً، هيجدد بشروط نادي الزمالك، اللي مش هيعمل كدا بره الفريق لنهاية الموسم وهنجيب أفضل منه".

وزاد: "طالبت الوزير بحضور 60 ألف مشجع بمباراة الوداد القادمة وساجرادا، وإن شاء الله هيحضر جماهير الزمالك وهيملو الاستاد".

هشام يكن يكشف سبب غياب إفريقيا عن الزمالك والفارق مع الأهلي

كشف الدولي المصري السابق هشام يكن لاعب المنتخب ونادي الزمالك الأسبق، عن متطلبات أبناء ميت عقبه في الفترة القادمة، لحصد بطولة إفريقية.

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية من داخل استوديو دوت الخليج، حول مناقشة شاملة في أزمات الزمالك، وسبب خسارة الفريق الأمس أمام الوداد.

وقال: "محتاجين مهاجم تقيل، وفي نص الملعب برضو وظهير أيمن مع حازم، لأن حمزة المثلوثي غير مستواه ليس ثابت".

وأضاف: "الزمالك بعيد عن إفريقيا بسبب الإستهتار في اللحظات الأخيرة".

وواصل: "النادي مفيش استقرار في العشرين سنه الأخيره وغير كام مدرب في الفترة دي".

الفرق بين الأهلي والزمالك

وزاد: "السنه دي نقدر نعمل حاجه بس لما نحل المشاكل في النادي".

وأردف: "الأهلي عندهم مشاكل زينا بس هما قافلين عليهم، بس احنا بنطلقع نشهر بيها".

واختتم: "الكل في الزمالك مخطئ بسبب خروج أزمات ومشاكل النادي في الخارج".

طارق طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة

تحدث طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول إصابته في الفترة الأخيرة.

وكتب طارق حامد عبر الإنستجرام، حول إصابته ووصفها بأنها معقدة وليست كدمة في الركبة كما أشار البعض.

وقال:" أنا حابب أوضح طبيعة إصابتي لجمهور الزمالك، إصابتي مش كدمة في الركبة الوصف الدقيق للإصابة هي "right knee"، وهي للأسف إصابة صعبة ومعقدة، انا حالياً في مرحلة التأهيل".