/682155/مرتضى-منصور-بكرا-هنقدم-شكوى-ضد-كارتيرون-في-الفيفا

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة مع كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث ببرنامج “تخاطيف مع شريف": “ أحنا استلمنا النادي الدنيا خراب، وأستحملنا ما هو فوق طاقتنا، وجيينا لاقينا اللاعيبة لديها مستحقات متأخرة".

وأضاف: " أحنا جينا عمالين نسدد غرامات للفيفا، وانا مخسرتش قضية واحدة في الاتحاد الدولي، سمعتنا بقت وحشة هناك".

وزاد: " مدحت عبد الهادي بدل ما تضرب الولد الصغير، روح للاعيبة ووجهم وقولهم خليكوا رجالة".

وأردف: "بكرا هنقدم شكوى ضد كارتيرون في الفيفا، لأنه بعت خطة هروبه لأمير مرتضى بالغلط، وهو مخلص مع فريق سعودي وهو على زمة نادي تاني ودا غير قانوني".

وأختتم قائلاً "يا جمهور الزمالك انا لسه ماسك الرئاسه بقالي 4 ايام بعد اعتمادها رسميا واللي اتفقنا عليه هيحصل".