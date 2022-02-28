/682150/مرتضى-منصور-يعلن-عن-مفاجأة-لجماهير-الزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول أحداث الفريق مؤخراً عقب الخسارة من الوداد بنتيجة 3/1، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "يعلن المستشار مرتضي منصور الليلة في تمام الساعة 12 مساءاً اخبار هامة لجماهير الزمالك المحترمة في مداخلة علي قناة الحدث اليوم " قناة الزمالك الحقيقية" الآن الي ان تعود قناة الزمالك الرسمية الي جمهورها الوفي تعبر عن احلامه وطموحاته”.

هشام يكن يكشف سبب غياب إفريقيا عن الزمالك والفارق مع الأهلي

كشف الدولي المصري السابق هشام يكن لاعب المنتخب ونادي الزمالك الأسبق، عن متطلبات أبناء ميت عقبه في الفترة القادمة، لحصد بطولة إفريقية.

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية من داخل استوديو دوت الخليج، حول مناقشة شاملة في أزمات الزمالك، وسبب خسارة الفريق الأمس أمام الوداد.

وقال: "محتاجين مهاجم تقيل، وفي نص الملعب برضو وظهير أيمن مع حازم، لأن حمزة المثلوثي غير مستواه ليس ثابت".

وأضاف: "الزمالك بعيد عن إفريقيا بسبب الإستهتار في اللحظات الأخيرة".

وواصل: "النادي مفيش استقرار في العشرين سنه الأخيره وغير كام مدرب في الفترة دي".

الفرق بين الأهلي والزمالك

وزاد: "السنه دي نقدر نعمل حاجه بس لما نحل المشاكل في النادي".

وأردف: "الأهلي عندهم مشاكل زينا بس هما قافلين عليهم، بس احنا بنطلقع نشهر بيها".

واختتم: "الكل في الزمالك مخطئ بسبب خروج أزمات ومشاكل النادي في الخارج".

طارق طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة

تحدث طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول إصابته في الفترة الأخيرة.

وكتب طارق حامد عبر الإنستجرام، حول إصابته ووصفها بأنها معقدة وليست كدمة في الركبة كما أشار البعض.

وقال:" أنا حابب أوضح طبيعة إصابتي لجمهور الزمالك، إصابتي مش كدمة في الركبة الوصف الدقيق للإصابة هي "right knee"، وهي للأسف إصابة صعبة ومعقدة، انا حالياً في مرحلة التأهيل".

وزاد: "في العادي مبحبش أتكلم وبركز في الملعب وبس، لكن حقكم عليا إني أوضح ليكم، أنا بعمل كل حاجة أقدر عليها عشان أرجع للملعب في أسرع وقت".