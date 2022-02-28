جدة - نرمين السيد - وقال المجلس، فى بيان له أن العلاقات الطيبة التى تربط البلدين والشعبين لها جذور ممتدة عبر الماضى والحاضر وترسم صورة طيبة للتعاون فى المستقبل، وتقوم على الاحترام المتبادل والدعوة إلى وحدة الشعوب العربية.
وقدم المجلس التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ويتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يحفظ شعوبنا من كل مكروه ويوفق قادتنا وزعمائنا إلى ما فيه الخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للإعلام: ندعم ليبيا بكل السبل للحافظ على قوة وسلامة الدولة الشقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.