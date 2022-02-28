الأعلى للإعلام: ندعم ليبيا بكل السبل للحافظ على قوة وسلامة الدولة الشقيقة

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس، فى بيان له أن العلاقات الطيبة التى تربط البلدين والشعبين لها جذور ممتدة عبر الماضى والحاضر وترسم صورة طيبة للتعاون فى المستقبل، وتقوم على الاحترام المتبادل والدعوة إلى وحدة الشعوب العربية.

وقدم المجلس التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ويتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يحفظ شعوبنا من كل مكروه ويوفق قادتنا وزعمائنا إلى ما فيه الخير.