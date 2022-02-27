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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج.
دوت الخليج
الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
جاء ذلك عبر صفحته على الفيس بوك قائلا:” أتقدم بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس، وأسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر”.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة
"اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك". وقد قام السيد وزير التموين بعرض موقف المخزون الاستراتيجي لكافه السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الارز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكداً على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط ٥ شهور، مؤكداً أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.
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