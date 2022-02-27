/682144/مستشار-وزير-التموين-لصناعة-الذهب سعر-الذهب-لن-يتراجع-أو-ينخفض-الفترة-القادمة

تحدث المستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب،ناجي فرج، على اشكالية ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب في ظل الازمة الروسية الاوكرانية، موضحا إن سعر الذهب لن يتراجع أو ينخفض الفترة القادمة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة منوها ان العالم يعيش الفترة الحالية تضخم غير مسبق، وسوف يؤثر هذا التضخم على أسعار الذهب، مؤكدا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في حدوث قفزة عالية في أسعار الذهب.

مستشار وزير التموين لصناعة الذهب: سعر الذهب لن يتراجع أو ينخفض الفترة القادمة

وأضاف المستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب،ناجي فرج أن الفترة الحالية ستتهافت خلالها البنوك المركزية لعمل احتياطي من الذهب، مشيرا غلى أن الذهب هو العملة العالمية المعتمدة في كافة أنحاء العالم، ولذلك نتوقع أن تحدث زيادة في أسعاره خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أنه من المتوقع أن يصل الذهب إلى 2000 دولار، وسعر الجرام سيصل لـ 900 جنيه.