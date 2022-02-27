السيدة انتصار السيسي تهنئ الأمة الإسلامية بالإسراء والمعراج: ذكرى عطرة تتجلى فيها مشاعر الإيمان

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هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمة الإسلامية، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.
وقالت عبر حسابها الموثق في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة المقدسة التي أنعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف، تلك الذكرى العطرة التي تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله، والتذكير بأن رسالة خاتم المرسلين هي رسالة الأنبياء أجمعين".
وأضافت: "إنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية، وأن يعم السلام كافة بقاع الأرض. وكل عام وأنتم بخير".
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