محلل سياسي من موسكو : مقتل 4 آلاف جندي روسي في الاشتباكات...

قال أندريه مورتازين المحلل السياسي الروسي، إن أوكرانيا أصبحت ضحية المنافسة الأمريكية- الروسية، واضطرت موسكو للقيام بالعملية العسكرية ضد كييف لحماية وجودها.

وأضاف أندريه مورتازين خلال مداخلة من موسكو مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أن روسيا لم تكن ترغب في غزو أوكرانيا لكنها رأت نفسها بحاجة إلى الدفاع عن أمنها القومي ومنع توسع حلف الناتو حول أراضيها.

وأكد المحلل السياسي الروسي، علم بوتين بأن ما يفعله في أوكرانيا يمثل كارثة للعالم، موضحا أنه لا صحة لما يجري تداوله حول مقتل 4 آلاف جندي روسي منذ بداية الاشتباكات الخميس الماضي: أثناء الحرب تنتشر الأكاذيب.

وأشار أندريه مورتازين، إلى أن هدف العملية العسكرية الروسية كان الاستيلاء على مراكز القيادة أو إجبار النظام الأوكراني إلى الهرب خارج البلاد، موضحا أن نصف السكان الأوكرانيين ينحازون إلى موسكو والنصف الآخر ينحاز إلى كييف.