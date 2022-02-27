أسيوط تنظم حوارا مجتمعيا لتكتلات النباتات ضمن برنامج التنمية المحلية  

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اليوم تنظيم فعاليات الحوار المجتمعى الأول الخاص بالتكتلات الاقتصادية (النباتات الطبية والعطرية - نبات الريحان والشمر) والذى يوجد بمركز ابنوب، لتحقيق تنمية اقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذى يضم فى مرحلته الحالية محافظة اسيوط.





جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتورة هبة البهيدى، مدير مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور باسم عدلى استشارى التكتلات والتنمية الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويحيى زكريا ابورحمة مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، وأحمد عبد الكريم أبوحطب أخصائى التنمية الاقتصادية والتكتلات بالمحافظة، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وممثلى جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية وبعض مزارعين الريحان والعمال والتجار وموردى البذور، وأصحاب المعاصر والمناشر والمصدرين وأصحاب مصانع استخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية والباحثين العلميين المختصين والجهات الحكومية الداعمة والجمعيات والمجتمع المدنى والمستثمرين.

وبدأت فعاليات الحوار بالافتتاح والترحيب بالحضور ثم التعريف بمشروع التنمية المحلية بصعيد مصر وأهداف مكون تنمية التكتلات الاقتصادية، ثم عرض للوضع الحالى لتكتل النباتات الطبية والعطرية "الريحان والشمر"، ثم مناقشة عامة مع أعضاء جلسة الحوار المجتمعى والاستماع إلى مقترحات الحضور، ثم استعراض توجهات السوق المحلى والدولى، ثم خارطة الطريق "ماذا بعد".

وأشار مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة إلى أن جلسة الحوار المجتمعى تحدث فيها الدكتورة هبة البهيدى والدكتور باسم عدلى، وتضمنت مناقشة سلسلة القيمة الحالية للتكتل وأهم المشكلات التى تواجه سلسلة القيمة والأسواق المحلية والعالمية الخاصة بتكتل النباتات الطبية والعطرية، ومناقشة الخطوات القادمة الخاصة بتنمية وتطوير التكتل؛ وذلك بهدف بناء رؤية مشتركة لكافة الأطراف المشاركة فى اللقاء من خلال التعريف بالمشروع ومراحل عمل مكون تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة والمساهمة فى بناء الثقة بين أعضاء التكتل للمضى قدما فى استكمال مسيرة التخطيط لتنمية كيانات وأعضاء التكتل اقتصاديا واجتماعيا وفتح الحوار المجتمعى والمناقشة فيما يخص القضايا التى تواجه نمو التكتلات بالمشاركة بين الكيانات المكونة للتكتل والجهات الحكومية والتنفيذية المعنية داخل المحافظة والاتفاق على طبيعة العمل فى المرحلة المقبلة.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى من مراحل عمل تنمية التكتلات الاقتصادية انتهت الى اختيار تكتلين لتنميتهما بمحافظة أسيوط وهما تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز ابنوب وتكتل الزراعات البستانية وعسل النحل بمركزى البدارى وساحل سليم، ثم تأتى المرحلة الثانية والمعنية بدراسة الموقف التفصيلى للتكتل متضمن مراحل عمله وطبيعة الكيانات العاملة فيه وسلسلة القيمة الخاصة بالتكتل والتعرف على توجهات السوق المحلى والدولى للمنتجات التى تخرج من كلا التكتلين.

وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية التكامل بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظة والاستفادة والتعاون مع البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد فى الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة.