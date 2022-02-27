تفاصيل ندوة "سينماتك".. بحضور داليا البحيري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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قدم المهندس عدلي توما ندوة بعنوان "سينماتك"، على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور عدد كبير من صناع السينما، والهدف منها دمج الممواهب الشابة، ورواد الأعمال في صناعة أفلام السينما، لدخ دماء جديدة في السينما المصرية، والعمل بفكر متطور وتكنولوجيا حديثة.

دوت الخليج ترصد ندوة سينماتك في مهرجان أسوان الدولي للمرأة

القائمين على ندوة سينماتك ضمن فعاليات مهرجان اسوان الدولي

حضر ندوة "سينماتك" عدد من صناع السينما والشباب رواد الأعمال، وقدمها كل من الفنانة داليا البحيري، ميري أديب، الناقد السينمائي والمستشار الفني لمهرجان أسوان أحمد شوقي، ومدير التصوير ورئيس المركز القومي للسينما سابقا كمال عبدالعزيز، وأدار الندوة المهندس عدلي توما.

ندوة بعنوان سينماتك لدمج رواد الأعمال في صناعة السينماتك

أُطلقت رحلة "سينماتك" منذ عامان في مهرجان الجونة، بإدارة المهندس عدلي توما؛ لتعمل على إستغلال المواهبة الشابة والتقنيات الحديثة في صناعة السينما، وقد مرت سينماتك بمراحل عديدة، من أهمها المشاركة في الدورة الماضية من مهرجان أسوان الدولي، لعمل ورش للشباب لتعريفهم على العلاقة بين السينما والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وكيف يتم الخلط بينهم للخروج بأحسن النتائج لصالح السينما، وإعطاء فرص جديدة للموهوبين في استخدام معرفتهم في إدارت أعمال جديدة وتطوير السينما، وتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في تطوير صناعة السينما.

مشاركة الشباب في مسار رحلة سينماتك

حضر هذه الجلسة النقاشية عدد من الشباب المشاركين في مسار سينماتك، وقدموا أفكارهم ومشاريعهم وما وصلوا من وقات مشاركتهم في المسار ناتج الأنشطة المختلفة التي تقدمها الشركة، هذا غير حضور عدد من رواد السينما ومحبيها، كان من بينهم الفنان أحمد مجدي، والناقد الفني طارق الشناوي.

ولا يقتصر نشاط الشركة على السينما فقط، ولكن يمتد ليشمل كل الفنون الأدائية المتنوعة، ودعم كل من له فكر مؤثر وجديد.

دور مسار سينماتك في التطوير وإستغلال المواهب الشابة

يعمل المهندس عدلي توما على التعاون مع الشباب للخروج بمشاريع عملية من روائ أفكارهم البنائة في مجال السينما، والتي يمكن العمل بها على أرض الواقع، وذلك لخلق أسس عملية تعمل بها تلك المشاريع لتلقى نجاحًا، إلى جانب تدريبهم على إدارتها بالشكل سليم لتحقيق استدامة اقتصادية لهم.