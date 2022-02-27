/682137/أحمد-موسى-روسيا-سيطرت-على-المجال-الجوي-الاوكراني

وجه الإعلامي احمد موسى نداء عاجل لجميع المصريين والطلاب الموجودين فى الحدود الشرقية بين روسيا واوكرانيا وفى كييف ان لا يغادروا منازلهم وان يلتزموا بتعليمات السفارة المصرية بأوكرانيا

دوت الخليج

الوضع الحالي فى اوكرانيا :

وتابع احمد موسى ، عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، ان الوضع فى اوكرانيا فى غاية الصعوبة، مشيرا إلى تهديد الرئيس الروسى باستخدام السلاح النووي.

واكد على ان الدولة المصرية حريصة على سلامة ابناء الجلية المصرية بأوكرانيا ، موضحا ان المصريين الموجودين فى غرب اوكرانيا لديهم فرصة ان يتحركوا من خلال تعليمات السفارات المصرية فى كييف وبولندا ورومانيا وغيرهم من الدول المعنية.

وأشار إلى ان روسيا سيطرت بالفعل على المجال الجوى الاوكراني،مؤكدا انه لا يوجد طيران فوق الأجواء الاوكرانية. كما حذر ان روسيا سوف تقوم بضرب اى طائرة.

جهود الدولة المصرية :

واشاد بجهود السفارات المصرية وجميع الجهات المعنيةً والتنسيق بينهم من اجل تسهيل حركة المصريين الموجودين فى غرب اوكرانيا وانتقالهم لرومانيا وبولندا، مشيدا بجهود الدولة المصرية بكل مؤسساتها لإخراج المصريين من المناطق الغير آمنة فى اوكرانيا.

ونوه على جميع المصريين فى اوكرانيا بالتواصل مع السفارة المصرية بأوكرانيا من خلال أرقامها وصفحاتها، مؤكدًا على ضرورة تحرك الموطنين بناءًا على تعليمات السفارة المصرية، مشيرا إلى المواطن المصرى المصاب بأوكرانيا وسرعة تواصل الدولة معه ومع أهله للاطمئنان عليه.