السياحة: استمرار إقامة السياح الروس والأوكران بالفنادق حتى عودتهم إلى بلادهم

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحى فى مصر.

حضر الاجتماع نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعدو ومستشارو الوزير، ورئيس سلطة الطيران المدنى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلو الأجهزة المعنية، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء غرفتى الشركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، وبعض أعضاء الغرف السياحية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف الحالى للسائحين المتواجدين بمصر من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، وتم التأكيد على قيام المنشآت الفندقية بتوفير كافة سبل الراحة لهؤلاء السائحين واستمرار إقامتهم بالفنادق المصرية حتى عودتهم الى بلادهم وذلك بالتنسيق مع منظمي الرحلات بالخارج، مع استمرار الوزارة في المتابعة وإجراء التنسيقات مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية في الدولة.