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محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالإسراء والمعراج (صور)

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محمد صابر 2022-02-27 20:55 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ويحضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

كما يشهد الاحتفال عددا من علماء الدين وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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