محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالإسراء والمعراج (صور)

جدة - نرمين السيد - ويحضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

كما يشهد الاحتفال عددا من علماء الدين وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية.