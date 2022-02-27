عاجل.. السيدة انتصار السيسى تهنئ الأمة الإسلامية بالإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى لقرينة الرئيس، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة المقدسة التى أنعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف، تلك الذكرى العطرة التى تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله، والتذكير بأن رسالة خاتم المرسلين هى رسالة الأنبياء أجمعين".
واختتمت: "إننى أدعو الله فى هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية، وأن يعم السلام كافة بقاع الأرض، وكل عام وأنتم بخير".
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