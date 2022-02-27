/682127/ليفربول-يتوج-بكأس-الرابطة-الإنجليزي-بركلات-الترجيح-من-تشيلسي

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي كيليهير

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد

في خط الوسط: تياجو الكانترا - فابينيو - هندرسون - دياز

في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي :إدوارد ميندي

في خط الدفاع: انتونيو روديجر – تياجوسيلفا – تريفوه تشالوباه

في خط الوسط: ماركوس – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش - أزبالكويتا

في خط الهجوم: ميسون ماونت – حكيم زياش – كاي هافرتز

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد، بتقدم الريدز ستة أهداف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة