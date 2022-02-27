/682128/وزيرة-الهجرة-ترد-على-شائعة-وفاة-الطالبة-المصرية-في-أوكرانيا-اعتدنا-عليها-في-الأزمات

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، عن اوضاع المصريين المقيمين بأوكرانيا في ظل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، موضحة أن الشائعات التي تظهر في وسط الأزمات اعتدنا عليها مستشهدة بخبر موت طالبة مصرية في أوكرانيا والذي يعد خبر غير صحيح حيث انها ما زالت على قيد الحياة وهي جزائرية ونطلب السلامة للطلاب المصريين والعرب بأجمعهم هناك.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاع علي قناه الحدث اليوم ، مشيرة إلى أن الجالية المصرية في أوكرانيا عددها ست الأف مصري موزعين علي 21 مدينة أوكرانية، كما ان عدد الطلاب المصريين في أوكرانيا اكثر من 3 الأف طالب وطالبة.

وزيرة الهجرة ترد على شائعة وفاة الطالبة المصرية في أوكرانيا: اعتدنا عليها في الأزمات

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، إن الكليات الأوكرانية تقبل الطلاب بمجاميع ودرجات اقل من مصر وهناك الكثير من الطلاب يرغبون في الحصول علي شهادات الطب وبالتالي يسافرون إلي أوكرانيا .

يوجد جامعات في اوكرانيا غير معترف بها في مصر

ونوهت ان مشكلة دراستهم تمثل عائق كبير حيث انه يوجد جامعات في اوكرانيا غير معترف بها في مصر، وتم التواصل مع وزير التعليم العالي بشان هذا الامر.

ووجهت الشكر لرئيس الجالية المصرية وممثل مركز الهجرة مع الدراسيين المصريين في اوكرانيا والاهتمام البالغ الذين قدموه بشان المصريين المتواجدين هناك واصدار التوصيات والنصائح المستمرة لهم.