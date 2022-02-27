/682126/إلهام-شاهين-السبب-القصة-الكاملة-لهجوم-أشرف-زكي-على-زوج-منة-عرفة

أثارت تصريحات الفنانة إلهام شاهين في برنامج حبر سري، الذي شاركت فيه مؤخرًا على قناة القاهرة والناس، غيظ محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة، قام بالرد عليها بشكل عنيف وجارح، وقال:"حدي يضحي ويتجوزها عشان نخلص".

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لهجوم نقيب الممثلين أشرف زكي على محمود مهدي زوج منة عرفة

أشرف زكي يرد عن الفنانة إلهام شاهين

رد أشرف زكي من خلال مداخلة تليفونية في برنامج حضرة المواطن، عبر شاشة قناة الحدث اليوم، على ما قاله محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، عن الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بعد تصريحاتها عن البوس والمشاهد الساخنة في الأفلام، وقال زكي:"دا واحد نكرة منتحل صفة فنان؛ لأن مافيش فنان هيشتم فنانة كبيرة"، وأكد زكي أن نقابة المهن التمثيلية لن تترك أحد يستغل النجوم للوصول إلى الشهرة من خلال تشويه صورتهم في عيون الجمهور، وأضاف زكي:"بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة".

أشرف زكي يقبل النقد الموضوعي

أعرب الفنان أشرف زكي أنه يسمح بكل نقد موضوعي وبناء يخص الأعمال التي يقدمها الفنانين، ولكن لن يقبل أي إهانة في حق أي من الممثلين المصريين، خاصة من الأشخاص الذين يبحثون عن الشهرة، ويقومون بالإسائة للفنانين ليتصدر اسمه محركات البحث وتنتشر أخباره على مواقع السوشيال ميديا.

رد محمود المهدي على أشرف زكي

كتب محمود المهدي من خلال الـstories على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ردًا على ما قاله عنه النقيب أشرف زكي، وقال:"أنا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال.. هي الأصوات دى كانت فين لما اتشتم الفنان محمد صبحي عيني عينك ولا أنا علشان معنديش رز".

محمود مهدي عن الفنانة إلهام شاهين

بعد طلاق الفنانة منة عرفة من زوجها محمود مهدي بسبب مشهد في عمل لها، وعودتها له ولكن بإعلانها بعض الضوابط على أعمالها، والقيود على الأدوار التي تقدمها، لكي تكون خالية من القبلات والعُري والإغراء، قالت إلهام شاهين في لقاء تليفزيوني لها تم إذاعته مؤخرًا، أنه لا يوجد فنان يضع شروطًا للأدوار التي يقدمها، ومن يفعل ذلك "يقعد في بيته أحسن" على حد تعبيرها، فخرج محمود مهدي زوج منة عرفة بالهجوم على إلهام شاهين، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال:"كان فيه حد من الوسط الحلو ده بيقول اللي مش عاوز مشاهد البوس مايشتغلش او الخ .. معلش حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص".