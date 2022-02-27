طارق طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة «صور»

تحدث طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول إصابته في الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب طارق حامد عبر الإنستجرام، حول إصابته ووصفها بأنها معقدة وليست كدمة في الركبة كما أشار البعض.

وقال:" أنا حابب أوضح طبيعة إصابتي لجمهور الزمالك، إصابتي مش كدمة في الركبة الوصف الدقيق للإصابة هي "right knee"، وهي للأسف إصابة صعبة ومعقدة، انا حالياً في مرحلة التأهيل".

وزاد: "في العادي مبحبش أتكلم وبركز في الملعب وبس، لكن حقكم عليا إني أوضح ليكم، أنا بعمل كل حاجة أقدر عليها عشان أرجع للملعب في أسرع وقت".

خاص.. أسامة نبيه يجتمع مع مرتضى منصور لتولي منصب بجهاز كارتيرون الفني

وعلم موقع دوت الخليج أن الاجتماع جاء، للإتفاق حول تولي أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول بكرة القدم، بصلاحيات فنية بجانب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان أعلن مرتضى منصور بالأمس إقالة مدحت عبد الهادي وأميرعزمي من الجهاز الفني، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الوداد، حيث أشتبك مدحت عبد الهادي مع أحد افراد الجهاز الفني للوداد، بسبب دفعه لأحد حاملي الكرات.

قرارات مرتضى منصور

كما قرر مرتضى منصور تحويل كارتيرون للتحقيق، نظراً لمستوى الفريق المتراجع في الأونه الأخيرة، ففي أخر 9 مباريات للزمالك لم يفز الفريق سوا في لقاء وحيد، بين الدوري الممتاز وكأس الرابطة، ودوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور: «كارتيرون مش عايز يتقي ربنا وحد مسلطه علينا»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الشمس ببرنامج "البلدوزر": "كارتيرون مش عايز يتقي ربنا وحد مسلطه علينا يعمل كدة".

وأضاف: " يوجد لاعبين مش شايفين قدامهم، ومع ذلك كارتيرون مُصرعليهم، وهو متعمد يخسر، بسبب اللي مسلطه".

وزاد: "كارتيرون أنهى اتفاقه مع نادي سعودي ومش مركز مع معانا، بيفكر مع وكيله في الفلوس فقط".

وأكمل: " حساب لاعبي الفريق سيكون بعد العودة من المغرب، يوجد لاعيبه قميص الزمالك تقيل عليهم، ولاعيبه تانيه متخاذلة".