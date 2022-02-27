عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحى فى مصر.
حضر الاجتماع نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعدو ومستشارو الوزير، ورئيس سلطة الطيران المدنى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلو الأجهزة المعنية، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء غرفتى الشركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، وبعض أعضاء الغرف السياحية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف الحالى للسائحين المتواجدين بمصر من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، وتم التأكيد على قيام المنشآت الفندقية بتوفير كافة سبل الراحة لهؤلاء السائحين واستمرار إقامتهم بالفنادق المصرية حتى عودتهم الى بلادهم وذلك بالتنسيق مع منظمي الرحلات بالخارج، مع استمرار الوزارة في المتابعة وإجراء التنسيقات مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية في الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياحة: استمرار إقامة السياح الروس والأوكران بالفنادق حتى عودتهم إلى بلادهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.