عاجل.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى:- الدكتور جمال عبدالعظيم حسانين مخيمر، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنيا، الدكتورة أمل لطفى حسن جاب الله، عميدًا لكلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتورة أمل محمود عبدالله سالم، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان.

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