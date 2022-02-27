/682122/ابن-بطوطة-المصري-قطع-1000-كيلو-على-دراجة-هوائية-الرحالة-المصري-أنا-مش-عاطل-وهدفى-خدمة-بلدى

قام برحلة غريبة، حاول ظهور ثقافة المصريين وعاداتهم، قطع 1000 كيلو متر بواسطة دراجة هوائية، تعرض للعديد من المواقف وكذلك المخاطر، غير أنه مازال مصمماً على استكمال رحلته، وثق هذه التجربة من خلال كتابه والذى ذكر به تفاصيل رحلته وما شاهده داخل محافظات مصر.

وقدم “دوت الخليج” بث مباشر مع الرحالة المصري”محمد المصري” والذى ظهر بمحافظة الأقصر كمحطة قبل الأخيرة من رحلته، راح الشاب يروى قصته قائلاً: “أنا من محافظة الغربية، وأمتلك ورشة نجارة وأعرف معنى حياة الشقيانين”، لافتاً إلى أنه واجه انتقادات عديدة فى بداية الأمر، لكنه لم يلتفت إليها، مشيراً إلى أنه سيستكمل رحلته والتى اقتربت من الانتهاء.

رحلة ابن رشد المصري

قرر الشاب “محمد المصري” أن يجوب المحافظات المختلفة بدراجته الهوائية، للترويج للسياحة والمناطق الأثرية فى مصر، 9 أيام قضاها ابن محافظة الغربية لبلوغ مقصده جنوب مصر، قاطعاً أكثر من 1000 كيلومتر، بدأ “ابن رشد المصري حديثه لنا قائلاً : “تفاجئت باستقبال أهالى الأقصر، ولم أتوقف عن استكمال الرحلة” استكمل حديثه قائلاً: أعشق ركوب الدراجات الهوائية، وكانت هوايتي وقت فراغي” مؤكداً أنه فضل تطويع هوايته لاكتشاف معالم مصر، والتعرف على عادات المصريين فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن مشروعه جاء لترويج مصر سياحياً، لافتاً إلى أن التعليقات السلبية نالت منه فى بادئ الأمر، لكنه لم يلتفت إلى تلك التعليقات بسبب إصراره على استكمال رحلته، مؤكداً أنه حاز على إعجاب الكثير من المتابعين خارج مصر.

الرحالة المصري أنا مش عاطل وهدفى خدمة أهل بلدى

وأضاف "المصرى": "ردود الفعل من أصدقائى واحبابي كانت متباينة، فبعضهم شجّعنى ورحب بالفكرة، والبعض الآخر قلَّل منها"، مشيراً إلى أنه لم يلتفت كثيراً لهذه الآراء، “أنا ليا هدف محددوعارف طريقي”، لافتاً إلى أنه بدأ رحلته من بسيون إلى البحيرة والاسكندرية ثم توجه عبر الطريق الصحراوى القاهرة ومنها عبر الطريق الزراعى حتى وصل للاقصر، مؤكداً أنه يهدف إلى ظهور الثقافة المصرية وعاداتها المختلفة عبر كل محافظة قام بزيارتها، مؤكداً أنه قام بتأليف كتاب ذكر به تفاصيل 120 رحلة خاضها الشاب المصري، لينهي حديثه قائلاً: سعيد بأنى حققت حاجة مفيدة لبلدى، ومتابعينى خارج مصر اتعرفوا على عاداتنا من الرحلة دى”