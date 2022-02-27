/682117/محلية-النواب-تتفقد-الممشى-السياحي-ببنى-سويف-والسجيني-يؤكد-نسق-حضاري-مميز-ويقدم-خدمة-ترفيهية-للمواطنين

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، الممشى السياحي ببنى سويف، وذلك برفقة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وقيادات المحافظة، فى إطار الزيارة الميدانية للجنة فى المحافظة.

دوت الخليج

وأوضح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن ممشي بنى سويف السياحى تم إنشائه بمساحة 32 ألف متر مربع، ليكون متنفس لأهالى بنى سويف، ووفر حتى الآن أكثر من 100 فرصة عمل، وفيه منطقة ألعاب ترفيهية، وتم تنفيذه بتكلفة 230 مليون جنيه، وبدأ الافتتاح التدريجي الأسبوع الماضي، وفي منتصف مارس بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة سيتم الافتتاح الرسمي للمشى، وكذلك تم الانتهاء من إنشاء النصب التذكاري.

السجيني: مشروع الممشى السياحي يضيف إلى النسق الحضارى لبني سويف ويقدم خدمة ترفيهية للمواطنين

ويبلغ طول الممشى السفلى بطول 1.5 كم، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش تتسم بطراز معمارى يليق بالمنطقة، والمشروع وفر 170 فرصة عمل لأبناء المحافظة للعمل فى مجال الأمن والبيئة، والممشى يضم باركينج تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 90 سيارة، ويضم النافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، كما يضم منطقة ملاهى الأطفال ومدرجات للجمهور واثنين مجمع كافيهات ومحلات تجارية، ويضم مطعما يتكون من دورين.

وأشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشروع الممشى السياحي، وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذا المشروع يضاهي مشروعات سياحية مماثلة في دول مختلفة من الدول المتقدمة على مستوى العالم، بل أفضل من بعضها، وهو أمر يستحق الإشادة.

وأضاف السجينى، أن مشروع الممشى السياحي يضيف إلى النسق الحضارى للمحافظة ويقدم خدمة ترفيهية للمواطنين، موجها الشكر لكل من أشرف وساهم فى تنفيذ هذا المشروع، كما أشاد بوضع صور وأسماء أبرز الشخصيات العامة فى المحافظة على الجدران لتعريف المواطنين بهم.

كما تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النصب التذكاري الذي أقامته المحافظة تكريما لأسماء الشهداء من أبناء المحافظة.

وشهدت الزيارة قيام لجنة الإدارة المحلية والمحافظ بجولة تفقدية لمحور عدلى منصور، حيث مشروع إنشاء مواقف جديدة أسفل المحور للاستفادة منه كمحور تنموى.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ محور عدلى منصور بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، والذى سهل ربط الطريق الشرقي بالطريق الصحراوي الغربى.