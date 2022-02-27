/682111/السفير-محمد-العرابى-أعتقدنا-أن-الحروب-بالدبابات-قد-انتهت--ولكن-روسيا-فاجأتنا

قال السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية الاسبق، انه لم يتوقع تطور المشهد بين روسيا واوكرانيا بهذا الشكل ، والموقف خطير ويعيد الى زمن مر به العالم من سنين ،وفكرة الحرب بالصواريخ والدبابات كانت انتهت ولم اتوقع رجوعها مرة اخرى ،ولكننا امام تطورات ومتغيرات سريعة ، وفى النهاية سيحدث التفاوض، ولاشك ان بيلاروسيا هى افضل مكان للتفاوض ، ويجب على احد الطرفين التنازل وان كنت اتوقع اوكرانيا ، خاصة ان روسيا فى موقف اقوى.

كما اشار العرابي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير " على صدى البلد ، ان التكلفة الاقتصادية ستكون على الجميع سواء من فرض العقوبات او من فُرضت عليه و ربما الجميع ، وروسيا استغلت الفرصة لفرض سيطرتها على المشهد الدولى واثبات قوتها ، والقى اللوم هنا على الولايات المتحدة الامريكية ، لانها سببا فى هذا المشهد .

موافقة اوكرانيا على ارسال وفد تفاوضي لبيلاروسيا

الجدير بالذكر ، ان قنوات روسية اعلنت ، أن أوكرانيا وافقت على إرسال وفد تفاوضي إلى بيلاروسيا.

وفي سياق اخر ، دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، من اجل التباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

وفي إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، فضلًا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها، وكذا أرقام للتواصل معها.

كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات في هذا الشأن، علمًا بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية:

الخارجية المصرية تنشر ارقام التواصل مع السفارة للمصريين في كييف

+380932165877 +380732009984 +380634779436

وتهيب السفارة في كييف بمُتابعة ما تنشره من تعليمات أو إرشادات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Egyptinkiev