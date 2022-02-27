/682110/صلاح-الدين-عبدالصادق-يجب-على-المصريين-بشرق-اوكرانيا-عدم-مغادرة-منازلهم-وتطبيق-اجراءات-حظر-التجول

قال السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن الجالية المصرية تقوم بجهود كبيرة في العمل على تقديم التسهيلات لكافة مواطنيها بأوكرانيا من اجل مغادرتها بأمان، منوها ان السفارة المصررية في كييف تقوم باعطاء الارشادات للمواطينين في مصر.

دوت الخليج

أجهزة الدولة على دراية كاملة بطرق اجلاء المواطنيين

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم تقديم الالعلامية لبنى عسل موضحة أن أجهزة الدولة على دراية كاملة بطرق اجلاء المواطنيين وخروجهم من المناطق الحدودية ولكن كل أمر يتم اتخاذه في التوقيت المناسب على قدر المستطاع وبما يتوافق مع المناطق.

ونوه السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج،أن رئيس الجالية المصرية باوكرانيا على تواصل مع اجهزة الدولة ويتم توضيح الصورة بشكل كامل من اجل الحفاظ على ارواح الموجودين هناك في ظل تداعيات الحرب بين روسيا واوكرانيا.

صلاح الدين عبدالصادق: يجب على المصريين بشرق اوكرانيا عدم مغادرة منازلهم وتطبيق اجراءات حظر التجول

ووجه السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج نصائح للمواطنين المقيمين باوكرانيا متمثلة في عدم التحرك الا في المواعيد المحددة وتفادي اي تداعيات مستشهدا بحالة المواطن المصري الذي خرج في توقيت مخالف نظرا لظروف وضع زوجته حيث تمت اصابته وهو الان في المستشفى.

وطالب السفير صلاح الدين عبدالصادق، المصريين بشرق اوكرانيا بعدم مغادرة منازلهم وتطبيق اجراءات حظر التجول.