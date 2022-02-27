ميناء دمياط يتسقبل 26 سفينة متنوعة اليوم

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة منها السفينة (ORIENTAL DAPHNE)، والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 137 مترا وعرض 22 مترا، والمقرر لها تفريغ شحنة من كلوريد الايثيلين. وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة23961 طنا تشمل 540 طن يوريا و5320 طن فوسفات و9537 طن أسمنت كلينكر و8024 طن رمل و540 طن نترات أمونيوم. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67232 طنا تشمل 11000 طن قمح، و10711 طن حديد و2200 طن كلوريد ايثيلين و7500 طن خردة و1684 طن خشب زان، و34137 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 651 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بقدونس وفلفل وبطاطا وورق عنب وبطاطس وطماطم وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (قطن وبصل و شمر ونعناع وريحان وفول وفول سودانى وبردقوش وبرسيم وثوم وكركدية وليمون) وفواكه (برتقال وبلح ويوسفي وفراولة) يتم تصديرها إلى الامارات والسعودية والأردن وكرواتيا وإنجلترا والصين وهونج كونج وسريلانكا واندونيسيا وهولندا وبنجلاديش وسنغافورة واسبانيا وسلوفينيا والمانيا وأمريكا واسبانيا.

حركة تداول الحاويات

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 211 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2474 حاوية مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118243 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115022 طنا. كما غادر ٣ قطارات بحمولة إجمالية 4008 أطنان قمح إلى صوامع شبرا و طنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6229 شاحنة.

حملات لمجابهة فيروس كورورنا

شنت الوحدة المحلية بدمياط، حملة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى. وأسفرت الحملة المُنفذة، عن تحرير12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما جرى غلق ورشة بمنطقة السيالة لمخالفة مواعيد الغلق، بالإضافة إلى مصادرة 28 شيشة. وتعهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمكافحة فيروس كورونا، وتحرير محاضر فورية للمخالفين. وأصدرت المحافظ ضمن الإجراءات الاحترازية، عدة قرارات منها منع إقامة الأسواق الشعبية، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي. وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن التطعيم بلقاح كورونا لأهالي المحافظة، يجرى في عدد من المراكز المتنقلة.