بيان عاجل من التعليم بشأن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - وأكد شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الوزارة ستعلن المواعيد الرسمية على موقعها وصفحاتها فقط خلال الأسبوع الحالى.
وأوضح أن كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا اجتهادات وتسريبات، مضيفًا: "لسنا مسؤولون عنها".
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