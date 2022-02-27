مدبولى : حريصون على توطين الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا العالمية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى؛ لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها، والخطط المستقبلية.





وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو توطين الصناعة بشكل عام فى مصر، وزيادة المكون المحلى، باعتبار أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى هذه الفترة، مع الحرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميا إلى الصناعة المحلية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات العامة لخطط الإنتاج خلال العام المالى 2020-2021، بالإضافة إلى استراتيجية الوزارة للتطوير، مشيرا فى ضوء ذلك إلى أبرز مؤشرات الإنتاج والمبيعات خلال هذا العام، وكذا أبرز الإحصاءات الخاصة بالإيرادات وموقف الشركات من حيث الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى بنود تمويل الخطة الاستثمارية.

كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، بعضا من خطط الإنتاج الجديدة، ولاسيما إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، والكهرباء، لافتا فى هذا الصدد إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للمركبات التى يتم تصنيعها فى مصر.

وفى هذا الإطار، تطرق المهندس محمد أحمد مرسى إلى خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى توقيع عقد لتحويل 2262 أوتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، مشيرا إلى أنه تم تحويل 35 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى، وجار تسليمها لهيئة النقل العام بالقاهرة.

كما نوّه المهندس محمد أحمد مرسى إلى توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع السيارة البيك أب EM كابينة "فردية / مزدوجة"، والتى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وذلك فى إطار الحرص على توطين التكنولوجيات الصناعية الحديثة فى خطوط الإنتاج ودعم الكوادر الفنية المحترفة.

وخلال اللقاء أيضا، أشار الوزير إلى إنتاج الدفعة الأولى من الأتوبيسات الكهربائية بأيد مصرية بطاقة 12 أتوبيسا كهربائيا، بالتعاون بين الإنتاج الحربى وإحدى الشركات المتخصصة فى صناعة وسائل النقل، وذلك فى ضوء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص؛ إيماناً من وزارة الإنتاج الحربى بدور هذا القطاع، وكذلك من منطلق السعى لتحقيق "رؤية مصر 2030"، ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، نوه وزير الإنتاج الحربى إلى توقيع عقد إنشاء مصنع السرنجات الآمنة، ومن المخطط بدء الإنتاج الكمى به خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بمنظومة النظافة الجديدة، فضلا عن إسهامات الوزارة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى من بينها تدريب العناصر البشرية بقرى ومراكز المشروع لتوفير أيد عاملة مدربة فى المجالات المهنية المختلفة، والمساعدة فى إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة من خلال توفير الأيدى العاملة والمدربة.