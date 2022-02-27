/682099/وكيل-تعليم-دمياط-مدير-المدرسة-العاجز-عن-القيادة-يعتذر

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بموجهي عموم المواد ومديري الإدارات التعليمية، بحضور مديري عموم المديرية. تناول الاجتماع مناقشة نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي لطلاب فصول الخدمات المقيدين والمسددين للعام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات والمشاكل والمقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة العامة.

ووجه وكيل تعليم دمياط مديري الإدارات بضرورة متابعة سير العملية التعليمية بفصول الخدمات المسائية بصفة مستمرة وتقديم تقرير مفصل عنها. كما ناقش أيضاً أهم الملاحظات خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني والعمل علي تلافيتها خلال المرحلة المقبلة.

ونبه “خلف” علي مديري الإدارات التعليمية بالتنبية المستمر علي مديري المدارس باتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين، مشيرا أن المدير غير القادر على إدارة مدرسته يقوم بالاعتذار عنها. كما تطرق الإجتماع التأكيد على انتظام صرف حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال ومعلمي الصف الرابع الابتدائي وفقا ماورد بخصوص هذا الشأن من وزارة التربية والتعليم، بالاضافة إلى صرف حافز المعلمين العاملين بالحصة.

وكيل تعليم دمياط يتابع تطوير مدارس المحافظة

وناقش "وكيل الوزارة" العجز والزيادة في جميع التخصصات بالادارات التعليمية العشر مؤكدا علي الجميع أنه لن يقبل أن يذهب الطالب الي المدرسة ولم يتم له شرح اي مادة من المواد الدراسية بسبب عجز في المعلمين. كما نبه الدكتور "خالد خلف" بعدم عقد أي إحتفالات داخل المدارس بأي شكل من الأشكال الا بعد العرض عليه شخصيا، مؤكدا على الجميع بضرورة الحفاظ علي مظهر المدارس وانتظام العملية التربوية والتعليمية بالإضافة إلي تكثيف المتابعات للمدارس من قبل الموجهين والإدارات التعليمية وعمل تقرير أسبوعي بالزيارات.

الاتوبيس الطائر مبادرة لتحقيق الانضباط داخل مدارس دمياط

أعلن الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق جولات فريق الأتوبيس الطائر، مع بداية الأسبوع المقبل، لمتابعة المدارس والوقوف على مدى الالتزام الإداري وانضباط الطلاب وحل العقبات التي تعرقل سير العملية التعليمية. وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، أن الأتوبيس الطائر يضم جميع المتابعين بالتوجيهات المختلفة وجولاته مفاجئة لفرض الانضباط ورصد السلبيات وعلاجها داخل مدارس المحافظة.