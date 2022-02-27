682097 /682097/التعليم-تنفي-تحديد-موعد-امتحانات-الدبلومات-الفنية-2022 07:18 م - الأحد 27 فبراير 2022 قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنفي كل ما يتم تداوله من اخبار عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022. دوت الخليج وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتم تداوله من “تسريبات” عن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 غير صحيحة، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم باعلان المواعيد الرسمية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 على موقعها الرسمي على الانترنت وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الاسبوع الحالي . تابع موقع دوت الخليج علي

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