طالبت باكتشاف مواهب الصعيد..برلمانية: محمد صلاح وحسام غالي لم يلعبا بالواسطة.. ورئيس لجنة الشباب يعلق 

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/682094/طالبت-باكتشاف-مواهب-الصعيدبرلمانية-محمد-صلاح-وحسام-غالي-لم-يلعبا-بالواسطة-ورئيس-لجنة-الشباب-يعلق
طالبت النائبة رحاب الغول ، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بالبحث عن آلية لاكتشاف المواهب المدفونة في كرة القدم في محافظات الصعيد ، خاصة أن من يحصل علي فرصة حاليا لا يجدها الا بوجود واسطة.
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جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، للاستماع لشباب المحافظة ورؤساء مجالس ادارات مراكز الشباب ، والعمل علي تذليل الصعاب التي تواجههم .
وأكدت الغول ، ان كرة القدم المفترض انها لا تمارس بالواسطة ، فلدينا مواهب كبيرة اتخذت شهرة ونجومية كبيرة بدون أي واسطة أو مساعدة من أحد ، قائلة : النجم العالمي محمد صلاح حقق شهرة واسعة بدون واسطة ، وكذلك الأمر بالنسبة الكبيتانو حسام غالي ، الذي شق طريقه واصبح ذات يوما كابتن للنادي الأهلي .
وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب علي حديث النائبة رحاب الغول ، مؤكدا ان وزارة الشباب بدأت بالفعل في تدشين مشروع لاكتشاف مواهب كرة القدم في مختلف المحافظات .
وأشار رئيس لجنة الشباب ، الي أن وزارة الشباب قامت ايضا بتدشين البطل الاولمبي والذي تسعي من خلاله لاكتشاف المواهب في الالعاب الفردية .
ومن ناحية أخري قال الدكتور محمود حسين ،إن النائبتين هادية حسني ، وأية مدني ، مثال الاجتهاد والفخر ، حيث حققنا بطولات كبيرة لمصر في كرة السرعة والخماسي الحديث .
من جانبها قالت النائبة أية مدني ،عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين انها تدين بالفضل بوالديها الذي اهتم بها من خلال حرصه علي الاستثمار بهم في الرياضة ، وعندما اعتزلت الرياضة كانت قررت عدم العودة لها ، ولكن والديها قاما بتشجيعها علي العمل الاداري ونجحت في انتخابات نادي الشمس ، وفزت بأعلي الاصوات ، الشمس كسبت باعلي الصوات كما فازت في عضوية اللجنة الاولمبية ورئيس لجنة اللاعبين في الخماسي الحديث مطالبة الفتيات بالتشجع علي خوض انتخابات مجالس الادارة .
من جانبه طالبت النائبة هادية حسني ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، الفتيات بضرورة التمتع بالاصرار والنجاح لتحقيق اهدافهن ، لافتة الي أن الصعيد بها العديد من الكوادر القادرة علي تحقيق بطولات . وأشارت " حسني " الي مشاركتها مؤخرا في مبادرة الصعيد أقوي بالرياضة والتي اطلقتها البطلة الاولمبية جيانا فاروق .
ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة
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