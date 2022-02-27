هشام يكن: أشرف بن شرقي ميستهلش الرقم اللي هو طالبه من الزمالك

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كشف هشام يكن عن طلب المغربي أشرف بن شرقي، من إدارة نادي الزمالك بتجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبله، والتي تأتي في وقت سئ بالنسبه للاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية من داخل استوديو دوت الخليج، حول مناقشة شاملة في أزمات الزمالك، وسبب خسارة الفريق الأمس أمام الوداد.

قال: "بن شرقي دا لازم يكون لاعب من الطراز الأول، وهداف الفريق".

وأضاف: "بن شرقي عايز يجدد برقم معين، ودا اللي مخليه مش مركز بشكل كبير".

واختتم: "الرقم اللي هو طالبه ميستهلوش، وهو بعيد عن مستواه".

هشام يكن نجم الزمالك الأسبق ضيفاً على موقع دوت الخليج

فيما يحل هشام يكن نجم الزمالك الأسبق، ضيفاً على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل أحمد مصطفي، حيث يناقش لاعب الزمالك السابق العديد من الملفات الهامة التي تخص القلعة البيضاء، والحديث عن انتخابات النادي الماضية والاحداث التي دارة فيها، بجانب الحديث عن ملفات تجديد عقود لاعبي الفارس الأبيض ومن أبرزهم أشرف بن شرقي.

بطولات هشام يكن مع الزمالك

هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، انضم لناشئين القلعة البيضاء ولعب فى مركز الدفاع ، حيث واصل اللعب حتي أنتضم رسمياً إلي الفريق الأول للفارس الأبيض.

فيما شارك مع منتخب مصر لأول مرة فى بطولة كأس العالم 1990 بايطاليا، و هو نجل النجم الراحل يكن حسين.

يعد هشام يكن من رموز نادي الزمالك علي مدار السنوات، حيث حصد العديد من الألقاب والبطولات مع القلعة البيضاء.

حيث حقق الفوزبثلاثة عشر لقب دوري، وسبعة وعشرين لقب في كأس مصر وأربعة ألقاب من كأس السوبر وأربعة عشر لقب في دوري منطقة القاهرة واثنين في كأس السلطان حسين.

ويعد إجمالي البطولات والألقاب التي حصد علي مدار سنوات 13 لقب قارياً أفريقيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، و4 مرات بكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة.