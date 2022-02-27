/682089/التموين-لدينا-مخزون-استراتيجي-امن-وتخفيضات-تصل-الى-30-فى-رمضان

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الدلخليىة بوزارة التموين، ان هناك استعدادات من قبل وزارة التموين لشهر رمضان القادم ، بتوافر السلع الغذائية ، وباسعار مناسبة عبر التنسيق مع اصاحب المصاتع والموردين ، ولدينا تجارب عدة فى خوض الازمات مثل جائحة كورونا ، ونجحت مصر فى تخطيها.

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كما اكد خليل ، خلال برنامج "صالة التحرير" غلى صدى البلد ، ان لدينا مخزون استراتيجي امن ،ويرجع هذا للسياسات المتبعة من قبل وزارة التموين ، وتوجيهات القيادة السياسية، واصبح لدينا اكتفاء ذاتى فى بعض السلع الاساية كالسكر، ويرجع ذلك للتطورات التى شهدتها صناعة السكر فى مصر وحاليا بدانا موسم حصاد البنجر وقصب السكر ، بداية من شهر ديسمبر الماضى، وبالنسبة للقمح سيبدا موسم حصاده خلال الشهر القادم ومتوقع ان يكون الناتج المحلى نحو 4 مليون طن ، بالاضافة للمخزون الاستراتيجي والذي يبلغ نحو 5 مليون طن ، وبالتالي هذه الكمية كافية ل 8 اشهر ، ولاشك ان ذلك يرجع للاجراءات التى اتخذتها الدولة من قبل ،كالاسعار الاسترشادية التى حددتها الوزارة بسعر 820 جنيه للاردب، وزيادة الصوامع التى زاد مساحة تخزينها من 2 مليون طن الى 4 مليون طن.

كما اشار رئيس قطاع التجارة الدلخليىة بوزارة التموين، ان هناك تنسيق تام بين جميع الوزارات المعنية وتبادل للمعلومات حول كافة السلع ، وخلال شهر رمضان سيكون هناك تخفيضات تصل الى 30 % خلال السلاسل التجارية التى تشارك فى معرض اهلا رمضان وتصل عددها 12 سلسلة ، بالاضافة الى حوالى 160 شادرا وسيارات متنقلة منتشرين بجميع محافظات مصر .

كما اوضح خليل ، ان اول معرض لاهلا رمضان فى 24 مارس القادم ، وستكون السلع الغذائية بجودة عالية وباسعار ومواصفات ثابتة بكل الفروع ، بالاضافة الى توافر كراتين رمضان والتى ىستبدا بسعر 50 جنيها ، غير الكوبونات التى يتم توافرها للمواطن لشراء مايريد من المجمع الاستهلاكي

السيسي يجتمع مع وزير التموين لمتابعة موقف المخزون الاستراتيج للسلع الغذائية

الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك".

وعرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الارز، اللحوم والدواجن، السكر، الزيت، مؤكداً على توافر تلك السلع في إطار التوجهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي لهذه السلع لمدة لا تقل عن متوسط ٥ شهور، مؤكداً أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون خطط الدولة وجهدها المبذول على مدار 7 سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن، كما وجه سيادته في ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.