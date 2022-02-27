هشام يكن يكشف سبب خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثية

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كشف هشام يكن عن سبب خسار نادي الزمالك أمام الوداد المغربي، في لقاء الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية من داخل استوديو دوت الخليج، حول مناقشة شاملة في أزمات الزمالك، وسبب خسارة الفريق الأمس أمام الوداد.

لاعبي الفريق لاعبين من غير تركيز في ماتش الوداد بسبب عدم الإستقرار، ودا بسبب الكثير من التوترات التي تدور حولهم".

قال: "الزمالك في الأمس كان أمام الوداد فيه خلل بدرجة كبيرة في منتصف الملعب، لأن مكنش في ربط في الملعب بين الدفاع والهجوم".

وأضاف: "محترفي الزمالك مستواهم ضعيف جداً، ودا بالسلب على الفريق، وتركيزهم دلوقتي على التجديد وبعقود عالية".

واختتم: "فريق الزمالك في ماتش الأمس مكنش ليه ذنب في الخسارة، ودا بسبب عدم الإستقرار، وتشتت تركيز اللاعيبه بسبب العقود".

هشام يكن نجم الزمالك الأسبق ضيفاً على موقع دوت الخليج

ويحل هشام يكن نجم الزمالك الأسبق، ضيفاً على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة يدرها الزميل أحمد مصطفي، حيث يناقش الكابتن العديد من الملفات الهامة التي تخص القلعة البيضاء، والحديث عن انتخابات النادي الماضية والاحداث التي دارة فيها، بجانب الحديث عن ملفات تجديد عقود لاعبي الفارس الأبيض ومن أبرزهم أشرف بن شرقي.

بطولات هشام يكن مع الزمالك

هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، انضم لناشئين القلعة البيضاء ولعب فى مركز الدفاع ، حيث واصل اللعب حتي أنتضم رسمياً إلي الفريق الأول للفارس الأبيض.

فيما شارك مع منتخب مصر لأول مرة فى بطولة كأس العالم 1990 بايطاليا، و هو نجل النجم الراحل يكن حسين.

يعد هشام يكن من رموز نادي الزمالك علي مدار السنوات، حيث حصد العديد من الألقاب والبطولات مع القلعة البيضاء.

حيث حقق الفوزبثلاثة عشر لقب دوري، وسبعة وعشرين لقب في كأس مصر وأربعة ألقاب من كأس السوبر وأربعة عشر لقب في دوري منطقة القاهرة واثنين في كأس السلطان حسين.

ويعد إجمالي البطولات والألقاب التي حصد علي مدار سنوات 13 لقب قارياً أفريقيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، و4 مرات بكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة.