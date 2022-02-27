وزير التعليم يكشف شكل امتحانات الثانوية العامة

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد شكل امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال شوقي ، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك" كما قلنا سابقا سوف تعلن الوزارة التفاصيل الرسمية بخصوص امتحانات المرحلة الثانوية في موعد يتم تحديده لاحقا".

وأضاف الوزير، إنه لن يرد مرةً أخرى على ما يتم تداوله على المواقع طالما لم تعلنه الوزارة على صفحاتها الرسمية.

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