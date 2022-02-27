الإسراء والمعراج.. سبب التسمية والأدعية المستحبة

جدة - نرمين السيد - والإسراء هو الرحلة الأرضية التى هيأها الله لرسوله -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى القدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

أما المعراج رحلة من الأرض إلى السماء، من القدس إلى السموات العلا، إلى مستوى لم يصل إليه بشر من قبل، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث يعلم الله عز وجل.

وقالت دار الإفتاء: "مما يمكن التقرب به إلى الله عز وجل فى ليلة الإسراء والمعراج، جبر خاطر عباد الله، فمن جبر خاطر عباد الله رفع الله قدره فى علاه".

مؤكدة أن رحلة الإسراء والمعراج كانت امتحانًا لقوة إيمان المسلمين، فمَنْ عرف عظمة الله تعالى، علِمَ يقينًا أنه قادر على كل شىء، فهذا أبو بكر عندما جاءه الخبر قال: "لئن كان قال ذلك، لقد صدق".

وأوضحت أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع فى ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ، فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى فى ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب، فرحًا بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التى تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهى أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

وهناك مجموعة من الأدعية يمكن الدعاء بها خلال ليلة الإسراء والمعراج منها:-

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِى، وَقِلَّةَ حِيلَتِى، وَهَوَانِى عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّى، إِلَى مَنْ تَكِلْنِى؟، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِى؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِى أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِى غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَى سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ.

اللهم لا تشمت أعدائى بدائى، واجعل القرآن العظيم دوائى وشفائي، أنت ثقتى ورجائى، واجعل حسن ظنى بك شفائى، اللهم ثبت على عقلى ودينى، وبك يا رب ثبت لى يقينى وارزقنى رزقًا حلالًا يكفينى وأبعد عنى شر من يؤذينى.

اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى.

اسألك اللهم بقدرتك التى حفظت بها يونس فى بطن الحوت، ورحمتك التى شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لى همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسينى بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظنى على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلنى إلى أحدٍ سواك.

اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملنى من كرب الحياة ما لا طاقة لى به وباعد بينى وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حى يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذى لا يرام وبملكك الذى لا يضام وبنورك الذى مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثنى .. يا مغيث اغثنى.. يا مغيث اغثنى.. اللهم لا تشمت أعدائى بدائى، واجعل القرآن العظيم دوائى وشفائى، انت ثقتى ورجائى واجعل حسن ظنى بك شفائى.

اللهم ثبت على عقلى ودينى، وبك يا رب ثبت لى يقينى وارزقنى رزقًا حلالًا يكفينى وأبعد عنى شر من يؤذينى، ولا تحوجنى لطبيب يداوينى.

اللهم استرنى على وجه الأرض، اللهم ارحمنى فى بطن الأرض، اللهم اغفر لى يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقى والرحمن رفيقى والرحيم يحرسنى من كل شىء يلمسنى.

اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم فى امر جديد، أخرجنى من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.. اللهم بشرنى بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرنى بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.