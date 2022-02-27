/682082/تعليم-بورسعيد-يطلق-مبادرة-لا-للغياب-لمنع-تغيب-الطلاب-عن-المدارس

اطلقت ادارة شمال التعليمية ، مبادرة هي الأولى من نوعها بعنوان «لا للغياب» لمواجهة مشكلة الغياب جاء ذلك تحت رعاية اللواءعادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وبإشراف مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وأشار د. هشام الجعبرى مدير عام ادارة شمال التعليمية ان اطلاق المبادرة جاء للحدّ من الغياب المتكرر للطلبة، وابتكار وسائل وأساليب للحيلولة دون غيابهم وتسرّبهم.

وتهدف المبادرة إلى توعيتهم بشأن تأثير الغياب المتكرر على مستواهم الأكاديمي والمهارات المكتسبة على المدى البعيد، كما تعزز دور أولياء الأمور في متابعة حضور أبنائهم، وإيجاد الحلول مع الإدارة للحدّ منها واكد شريف كامل وكيل ادارة شمال التعليمية أن المدرسة تعتبر من وسائط النظام التربوي في المجتمعات الحديثة.

وأشارت الاستاذة داليا شتيوى مدير التعليم الابتدائي بادارة شمال ان مدارس الادارة بدأت بالفعل بتطبيق المبادرة ملتزمين برصد نسب الحضور والغياب بشكل يومي وأسبوعي، مع تنظيم مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف المراحل التعليمية لتوزيع الأدوار وتعميم أفضل الممارسات بهذا الشأن، وتستهدف المبادرة طلبة رياض الأطفال والمدارس الحكومية بجميع مراحلها. تأتى المبادرة استكمالاً للجهود التى تبذلها الوزارة لتحقيق عام دراسى منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية لتحفيز الطلاب والطالبات على الحضور ومعرفة أضرار الغياب المستمر على مستقبلهم في العلم والعمل، وغياب دور الأسرة في توجيه سلوك الأبناء، وأثر ذلك في ضبط انتظام الطلبة في المدارس.

ملاحقة الدروس الخصوصية

وفى سياق متصل شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد حملات مكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمواجهة انتشار سناتر الدروس الخصوصية، وذلك استجابة لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشان تكثيف حملات تشميع مراكز الدروس الخصوصية، بنطاق المحافظة.

وشهد حى المناخ حملات مكثفة استهدفت عدداص من سناتر الدروس الخصوصية، والتى تمكنت من غلق وتشميع أكثر من 40 سنتر بمحيط المنطقة، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على ضرورة استمرار تلك الحملات لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاء برفقة وزير التربية والتعليم لمناقشة وضع عقوبات رادعة للطلاب الذين تتجاوز نسبة غيابهم نسبة الـ 10%.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم رصد نسب غياب كبيرة لعدد من الطلاب بسبب اقتصارهم على الدروس الخصوصية مما ساهم فى خروج نتيجة الفصل الدراسي الثانى بشكل غير مقبول، مشدداً خلال إجنماع المجلس التنفيذي على ضرورة تشكيل لجان لحصر الأماكن المخالفة وإعداد التقارير اللازمة بها تمهيدا لتنفيذ الجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم منع أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب الذين تجاوزت نسبة غيابهم الـ10% دون تقديم عذر مقبول، موضحاً أن المحافظة لن تسمح باختراق نظام التعليم.