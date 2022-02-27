آيات الحداد تتقدم باقتراح لإنشاء مواقف للسيارات الأجرة والخاصة بالاسكندرية

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دوت الخليج

تقنين مواقف السيارات الاجرة بالأسكندرية

وأوضحت أيات الحداد، فى الاقتراح المقدم منها، إنه نظرا لما تشهده محافظة الإسكندرية في الأونة الأخيرة من زيادة في حركة المرور للسيارات، أدت إلى تكدس مروري وأزمة مرورية، والتي من شأنها أن تؤدي الى تأخر الموظفين والعاملين عن أعمالهم وتأخر الطلاب عن دروسهم ومدارسهم ، إضافة إلى كثرة الحوادث في هذه الطرق المزدحمة.

وأضافت آيات لاحداد فى الاقتراح المقدم منها، أن هذه الأزمة نشأت كنتيجة حتمية لزيادة عدد السكان عدد السيارات والمعدات، فضلا عن استخدام النقل الفردي بدلا من النقل الجماعي، وكانت توجيهات الرئيس السيسي في الأونة الأخيرة قد اتبعت نهجا واضحا في انشاء عدة طرق وكباري ومحاور جديدة، أدت الى تسيير حركة المرور وسهولة الحركة مثل محور المحمودية الجديد وكوبري سيدي جابر وتوسعة محور التعمير وربطه بالطريق الساحلي.

وأشارت النائبة آيات الحداد، إلى أن بالرغم من صدور القانون رقم 150 لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الا أن المشكلة مازالت قائمة وخاصة في أوقات الذروة، لافتة إلى أن المحافظة تشهد توقف كامل في حركة المرور في بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الجيش ومداخل المحافظة، سواء القادم من الطريق الصحراوي - قناة السويس - أو الطريق الزراعي - مدخل سموحة أو الطريق الدلوي الساحلي - شارع 45 –، الأمر الذي كان لازما ايجاد حلول سريعة وتدخل من المحافظة بكام جهازها الإداري لحل تلك الأزمة .

ولفتت عضو مجلس النواب، الىأن تقديم الاقتراح برغبه جاء كحل مؤقت على النحو التالي من خلال عرض مشكلتين أساسيتين وهما انتظار المركبات في الشوارع والثانية تظيم حركة سير المركبات في الشوارع والنقل الجماعي وطرح حل لهما على النحو التالي :

أولا: تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

تعتبر مشكلة انتظار السيارات من ضمن الأسباب الرئيسية لأزمة المرور الواضحة في محافظة الإ سكندرية وهي كثرة توقف وانتظار السيارات بالطرق العامة والمتمثلة في عدم تطبيق قانون المرور الذي يتضمن منع الركن خارج الجراجات مثل ما يحدث في منطقة المنشية ومحطة الرمل وسموحة وطريق الجيش وهي ما تتسبب في أزمة مرورية خاصة في أوقات الذروة، بالإضافة الى التوقف العشوائي لسيارات الأجرة – الميكروباص- مما ادي ذلك الي تعطيل حركة المرور ولحل هذه المشكلة أقترح الاتي في ضوء وكتفعيل ما نص عليه القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع واللائحة التنفيذية له وقرار وزير الداخلية رقم 383 لسنة 2017 في شأن لجنة متابعة وتقييم الحالة المرورية بكل مديرية:

1. انشاء الجراج الهيدروليكي :

- ظهرت فكرة الجراجات الهيدروليكي في الأونة الأخيرة وهي عبارة عن جراج متعدد الطوابق يمكنه التحرك والذهاب إلى أي مكان لتجنب الزحام المروري وتكدس السيارات بسبب توفيره لمساحة كبيرة جدا، كما أن هذا الجراج يمكنه التحرك لأمكان الزحام ووضعه في أماكن المؤتمرات والمباريات وغيرها من الأماكن.

وقد تم تطبيقها فعليا في محافظة القاهرة وفكرتها هي استغلال أماكن انتظار السيارات العمومية الجراجات العمومية استغلالا مناسبا يتناسب مع كثرة السيارات فمثلا بدلا من أن يكون الجراج يكفي لانتظار عدد عشرون سيارة فبإنشاء الجراج الهيدروليكي يمكن زيادرة عدد السيارات الى اضعاف ما كان ، وهناك اراضي كثيرة وأماكن يمكن تطبيق هذه الفكرة فيها بصفة مؤقتة ودائمة مثل الجزيرة في المنشية بها أكثر من مكان

- وايضا في محطة الرمل وغيرها من الجراجات العمومية فيمكن تطبيق الفكرة فيها عن طريق قيام لجنة تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشكلة بمحافظة الإسكندرية طبقا للقانون رقم 150 لسنة 2020 بتحديد الأماكن التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة والتعاقد مع الشركات المختصة أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بانشاء تلك الجراجات الهيدورليكية طبقا للقانون وتلتزم الشركات والا فراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة

- مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة ، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية و الكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم ، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقا لما تحدده اللجنة المختصة

- مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة طبقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 150 لسنة 2020 .

ملحوظة : تم تطبيق المشروع بالفعل في محافظة القاهرة

ازمة مواقف بالاسكندرية

أي عدم وجود مواقف الميكروباصات مما تسبب في أزمة للمرور وايضا الإخلال بالمظهر الحضاري بالاسكندرية ولذلك فيجب أن تقوم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهة المختصة بالمواقف الخاصة سواء جمعيات او منشآت وذلك للقيام بحصر عدد الميكروباصات وتحديد خط سير لها بوضع ملصق يحدد المسار وانشاء مواقف خاصة بها بما لا يترتب عليه تعطيل حركة المرور ، وأن كان ذلك الا جراء هو المتبع الا أنه لم يتم تنفيذه فعليا .

2. انشاء مواقف خاصة للميكروباصات وتقنين أوضاعهم :

3. وتجديد المواقف العمومية للنقل الجماعي ( اتوبيسات النقل عام ) وزيادة عددها:

وذلك عن طريق قيام المحافظة بالتنسيق مع هيئة النقل العام بانشاء وتجديد المواقف الخاصة باتوبيسات النقل العام بحيث يتم تغطية جميع المحافظة للتسهيل على الركاب الوصول إلى أماكن مختلفة مع الزام قائدي تلك الاتوبيسات بعدم السماح لاي راكب الصعود أو النزول الا في الموقف المحدد له وهما قد يؤدي الى سهولة الحركة المرورية وتشجيع المواطنين على استخدام تلك المواصلات مع تنظيم حملات للتوعية بضرورة استخدام اتوبيسات النقل العام وإتاحة خطوط سير النقل العام وأماكن الموقف الخاص بها من خلال برنامج اپلیکیشن يحدد مواعيد الاتوبيسات واماكنها وخطوط السير مثل ما هو متبع بالدول المتقدمة وتم بالفعل في محافظة القاهرة من خلال ابلكيشن ( مواصلات مصر ) بالإضافة الي المواصلات العامة الأخرى مثل ترام الإ سكندرية وقطار أبو قير ومترو الانفاق المزعم انشائه مستقبلا . –

ثانيا: تنظیم خطوط سير المرور بالمحافظة

من ضمن إشكالات ازمة المرور بمحافظة الإسكندرية والتكدس المروري هو عدم وجود خطوط سير متعددة فمحافظة الإسكندرية نظرا لصغر حجمها وتمركز بعض المنشآت الهامة في أماكن معينة علي سبيل المثال لا الحصر مجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية ومجمع الكليات الطبي والنظري بمنطقة الازاريطة وسط البلد والبنوك والشركات بمحطة الرمل بوسط البلد والمدارس بمنطقة سموحة وهو ما يؤدي الى التكدس المروري في وقت الذروة وهو ميعاد انتهاء العمل فيؤدي الى حدوث شلل تام وبرغم محاولات إدارة المرور الملحوظة نحو متابعة ذلك التكدس وجود ضباط المرور بالشارع الا أن ذلك ليس كافيا ولا بد من اللجوء الى حلول اخري من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الداخلية رقم 383 لسنة 2017 بشأن لجنة متابعة وتقييم الحالة المرورية بكل مديرية بالإضافة الي التوقف العشوائي للميركوباصات وسيارات الأجرة واتوبيسات والتوك توك ومع الانتظار العشوائي للسيارات الخاصة فاقترح الآتي بعد مراعاة المقترح السابق بالبند أولا :

1- منع سير سيارات الأجرة الميكروباص - المشاريع – بطول طريق الجيش من الساعة الثانية عشر مساء حتي الساعة السادسة مساء وتحويل مسارها الى طرق اخري مثل طريق الترام بدأ من حي الجمرك مرورا بحي وسط بالتزامن مع شارع بورسعيد وانتهاء بحي المنتزة بالتزامن مع شارع أبو قير وهو ما قد يؤدي الى سيولة الحركة جزئيا بسبب التوقف العشوائي لسيارات الأجرة .

2- تشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة في وقت الذروة مثل اتوبيسات النقل العام وترام الإسكندرية مع مراعاة تسهيل حركة تلك المواصلات كنوع من تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة.

3_ تقنين وضع مركبات التوكتوكومن خلال التنسيقي بين المحافظة واللجنة سالفة البيان بحيث يتم منح تراخيص التكاتك طبقا للاحتياج اي منطقة ويمنع سيرها بأي مكان آخر وهو ما قامت به إدارة المرور بالفعل.