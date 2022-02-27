رانيا شاهين: هشام المليجي يمر بحالة اكتئاب بسبب تجاهله فنيًا

/682065/رانيا-شاهين-هشام-المليجي-يمر-بحالة-اكتئاب-بسبب-تجاهله-فنيا

كشفت الفنانة رانيا شاهين جارت الفنان هشام المليجي عن ما يعاني منه هذه الفترة من إكتئاب حاد، وأكدت على أنه لا يفصح عن ذلك رغم وضوح تعبه وأنزعاجه في الفترة الماضية، وفيما يلي نوضح لكم المزيد عن ما قيل.

دوت الخليج ترصد خبر إصابة الفنان هشام المليجي باكتئاب حاد في الفترة الحالية

هشام المليجي في حالة نفسية صعبة

نشرت رانيا شاهين صورة الفنان هشام المليجي اليوم الأحد 27 فبراير، وكتبت عن حالته النفسية السيئة، ومن خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي كتبت منشور تشرح فيه حالته وما تشعر به من خلال تعاملها المقرب معه، وقالت:"الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض …مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز…ومكافح…وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس …تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

وأضافت هذه الصديقة الوفية وقالت:"انا عارفة انه هيزعل مني لما يعرف اني كتبت الكلام ده…بس كل ماازوره حقيقي بيصعب عليا ..مع انه مش بيشتكي بس باين عليه"، وصاحبت كلامها بهاشتاج "الموهوبين في الظل".

الفنان هشام المليجي في اسينما

شارك الفنان هشام المليجي في عدد قليل من الأفلام السينمائية، ومن أبرز أدواره "هشام"، الذي قدمه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، من بطولة محمد عنيدي، تم عرضه عام 1998، وشارك من بعدها في فيلم بوحة، من بطولة الفنان محمد سعد، في عام 2005، وقدم فيه دور "جابر"، وشارك أيضًا في فيلم بلد البنات عام 2008، بدور "أحمد"، وكان آخرهم فيلم صرخة نملة، بطولة عمرو عبد الجليل عام 2011.

هشام المليجي في المسلسلات التليفزوينة

قدم هشام المليجي عدد كبير من الأودوار في أعمال تليفزيونية، من بينها: البحث عن فرصة 1990، العصيان الجزء الأول 2002، أحلامك أوامر 2007، الحارة 2010، الداعية 2013 وآخرهم مسلسل قيد عائلي 2019.

هشام المليجي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية

تخرج الفنان هشام المليجي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في العديدمن الأعمال الفنية، ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، وكان فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية أنطلاقة حقيقية له، وبعدها توالت أعماله.