اتصالًا بما ورد إلى وزارة الخارجية بشأن إصابة المواطن المصري "محمد سعد رجب محمد زايد" بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليًا في إحدى المُستشفيات في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا؛

فقد وجَّه وزير الخارجية سامح شكري على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.

هذا، وبتوجيهات عاجلة من وزير الخارجية، فقد استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر اليوم 27 فبراير الجاري، حيث طمأنهم على حالته الصحية، وأكدَّ لهم على قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

كما وجَّه الوزير شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكافة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

وتُجدّد وزارة الخارجية التأكيد على ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: توجيه الدعم الكامل للمواطن المصرى محمد سعد الذى أصيب بعيارين ناريين... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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