وزير التعليم العالى يطالب بوضع تصور عن البطولات الرمضانية بالجامعات

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، الدكتور عرفة سلامه سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، مثمنًا جهود مجلس الإدارة السابق على مستوى الرياضة فى مصر، ودعمه وإضافته للعديد من الأنشطة الرياضية الجديدة بالجامعات المصرية، متمنيًا التوفيق للمجلس الجديد فى إثراء العملية الرياضية فى الجامعات المصرية.

كما قدم الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعمه أنشطة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابى لوزارة الشباب والرياضة فى تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على فى الأنشطة الرياضية المختلفة.

وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على آخر الترتيبات بتنظيم بطولة العالم للإسكواش، والتى ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا تقديم جميع إمكانيات الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

وطالب الاتحاد بتقديم تصور للإعلان عن البطولات الرمضانية داخل الجامعات، والاستعداد لهذه البطولات بشكل كامل، مؤكدًا على ضرورة إدخال بعض الألعاب الرياضية الجديدة مثل "لعبة Padel Ball "، وتبنى الاتحاد هذه اللعبة، والتى تعتبر رياضة وليدة تحظى باهتمام العديد من الشباب، مشيرًا إلى أن مصر حققت المركز الثانى على مستوى العالم فى عدد الملاعب الرياضية.

ومن جانبه، وجه الشكر للدكتور صبحى حسانين الشكر لمجلس الإدارة السابق، كما هنأ أعضاء المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد يحظى بتنظيم العديد من البطولات منها: بطولة العالم للإسكواش 2022، وبطولة العالم لكرة اليد 2023، بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والاتحاد العربى.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عرفة سلامة خطة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا حرص الاتحاد الرياضى على التمثيل الدولى للرياضة، وذلك من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة الرياضية المحلية والدولية.

وأحيط المجلس علمًا بتشكيل المكتب التنفيذى للاتحاد، ودعم تنظيم فعاليات الملتقى الدولى الثانى للسياحة خلال الفترة من 24-26 مارس المقبل.