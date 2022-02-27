النشرة المرورية .. خريطة الزحام المرورى وأماكن الانتظار داخل الجراجات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند كوبرى 14 مايو للمتجه إلى سموحة وفيكترا مانويل، وكفر عبده، وميدان الوزارة، كما ظهرت أحجام متفرقة على محور قناة السويس وطالب بسلوك محور المحمودية لنقل الحركة من شرق وغرب المحافظة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات فى شارع جيهان السادات، وفى الشرقية ظهرت بعض الأحجام فى شارع المحافظة، وفى بورسعيد انحسرت الكثافات فى "شارع الأبوتى"، وظهرت بعد الكثافات فى محافظة أسيوط خصوصًا بمنزل كوبرى فيصل وموقف الأزهر.

وتابع : "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى المنيب وبشتيل نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الكثافات انحسرت فى محافظة الجيزة بمناطق مسرح البالون، والكيت كات، وطالب المتجه إلى فيصل والهرم والرماية سلوك شارع مراد، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، شهدت بعض الكثافات فى محور صلاح سالم وطالب اتخاذ "محور النصر"، كما شهد مطلع كوبرى التجنيد ظهور بعض الأحجام المرورية ناحية جسر السويس وطالب القادم من منطقة البكرى سلوك شارع الحجاز، كما طالب الابتعاد عن محور الأوتوستراد خصوصًا أعلى نفق الزهراء وطالب بسلوك كوبرى الحضارات.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 299، والعتبة 431، وجراج التحرير 701، والأوبرا 541 مكان خالى.