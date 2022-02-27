/682071/محافظ-بورسعيد-يتابع-استعدادات-مهرجان-بورسيعد-الأول-لسينما-العالم-القديم

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، لمناقشة استعدادات إقامة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم في دورته الأولى، والذي يقام لأول مرة بمحافظة بورسعيد وتحت رعاية وزارة الثقافة و محافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمخرج اسماعيل مراد، والأستاذ محمد الدسوقي مستشار المحافظة للثقافة، ومسؤولي الجهاز التنفيذي ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان على أن المحافظة أصبحت مؤهلة لإقامة كبري الفعاليات الثقافية والفنية الدولية، مضيفا أننا نجحنا في إقامة وتنظيم مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن الكريم والابتهال الديني لخمس أعوام على أعلى مستوى، لافتا أن البنية التحتية لمحافظة بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لإقامة مختلف الفعاليات الثقافية والفنية، واستمع محافظ بورسعيد خلال اللقاء، لكافة الجوانب المتعلقة بإقامة المهرجان والذي يقام لأول مرة بمحافظة بورسعيد.

ويهدف للتعريف بحضارات وثقافة العالم القديم في الدول الأوربية والأسيوية والإفريقية من خلال الأعمال الفنية والسينمائية التي وثقت مختلف الحضارات القديمة، ويعد اضافة لمحافظة بورسعيد في إثراء مجال الثقافة والفن للمحافظة، خاصة بعد اختيار محافظة بورسعيد لتكون عاصمة الثقافة المصرية العام الماضي.

مهرجان سينما العالم القديم

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مهرجان بورسعيد السينمائي على أعلى مستوى بما يليق بمحافظة بورسعيد، موجها بسرعة البدء في تشكيل اللجان اللوجيستية والفنية والاعلامية الخاصة بتنظيم المهرجان، والتنسيق الكامل بين منظمي المهرجان و محافظة بورسعيد، ليتم تنفيذ عمل فني متميز يضاف لمحافظة بورسعيد،مؤكدا على أهمية الدقة والانضباط في التخطيط والاعداد والتنفيذ للمهرجان، وتوزيع المهام والمسؤوليات بالشكل الأمثل. يذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي “مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم” يقام في مدينة بورسعيد في دورته الأولى في الفترة من 25 حتى 30يونيو القادم، ويشارك به العديد من صناع السينما والنجوم والثقافة في مصر والعالم.

محافظ بورسعيد يتابع سناتر الدروس الخصوصية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءا اليوم، بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، مع كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري الإدارات والمراحل التعليمية المختلفة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ورؤساء الأحياء.ومدينة بورفواد.