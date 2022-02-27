/682069/الرئيس-بوتين-يوجه بوضع-قوات-الردع-النووى-فى-روسيا-فى-حالة-تأهب-خاصة

قامت قناة العربية، بعرض فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء فيه وهو يقوم باعطاء اوامر للقيادة العسكرية بشأن وضع القوة النووية الروسية فى حالة تأهب قصوى، مضيفا خلال كلمته كما ترون أن الدول الغربية، لا تقوم بخطوات عدائية فى المجال الاقتصادي ضدنا فقط.. وأقصد هنا العقوبات كما تعلمون جيداً”.

دوت الخليج

وتابع الرئيس البوتين ان الدول الأعضاء فى الناتو تقوم بخطوات عدائية، الامر الذي يتطلب توجيه رئيس الدفاع ورئيس الأركان بوضع قوات الردع النووى فى روسيا فى حالة تأهب خاصة.

الرئيس بوتين يوجه بوضع قوات الردع النووى فى روسيا فى حالة تأهب خاصة

هذا وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها فى حالة تواصل مستمر مع الجالية المصرية بأوكرانيا ولاسيما الطلاب المقيمين هناك والذىن يتخطى عددهم 3000طالب.

مكرم ناشدت، الجالية المصرية بأوكرانيا إتباع التعليمات الصادرة من السفارة المصرية وعليهم الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية، وعدم اتخاذ أى خطوات تعرضهم للخطر.

عدد الجالية المصرية بأوكرانيا

ويبلغ عدد الجالية المصرية بأوكرانيا 6 آلاف فى 21 مدينة بدولة أوكرانيا، ويبلغ عدد الطلاب أكثر من 3 آلاف طالب.

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن هناك تعاون بين الوزارة وأجهزة الدولة لمتابعة أخر الأوضاع، كما تصدر السفارة المصرية فى أوكرانيا بشكل مستمر الإجراءات التى يجب الالترام بها من جانب الطلبة.

بدء توافد الطلاب المصريين للحدود البولندية

كما أكدت الوزيرة، علي أن السفارة المصرية فى بولندا وضعت أرقام تليفون الطوارئ للاتصال بها فى حالة وجود أى مشاكل تواجه الطلاب، كما أنه عند انتقال الطلاب إلى بولندا سيكون هناك تكدس على الحدود، لأن الأمر لا يقتصر علي المصريين الذين ينتقلون لبولندا فحسب، فهناك جنسيات آخرى، كما أن المجال الجوى مفتوح إلى مصر ويمكن للطلاب استقلال الطائرة للمغادرة إلي مصر.