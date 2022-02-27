/682068/وزير-المالية-شباب-الجامعات-يسهمون-فى-تحقيق-رؤية-مصر-٢٠٣٠-بفاعليات-تشاركية-على-مدار-العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على إرساء دعائم التواصل الفعَّال والمستدام مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لافتًا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعى المالى لدى الطلاب، الأمر الذي يساهم فى تمكينهم من المشاركة الإيجابية فى تحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠» بفاعليات تشاركية على مدار العام، من خلال عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية وتعليمية؛ تستهدف إدماجهم فى الحياة العامة.

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وشدد معيط، علي ضرورة مخاطبة الشباب بلغتهم، ترسيخًا لجسور التواصل الفعَّال معهم من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط مفاهيم المالية العامة؛ بما يؤهلهم لفهم برامج الحكومة، والمشاركة البناءة فى تحديد أولويات الإنفاق العام على ضوء الاحتياجات التنموية للمواطنين.

شباب الجامعة الأمريكية تفاعلوا مع «الموازنة التشاركية».. بشكل جيد

ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تُطلق مبادرة «نادى المواطنة الفعالة بالجامعة الأمريكية club Active citizenship» مع طلاب الجامعة الأمريكية، لتعريفهم بهيكل الوزارة ودور وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» فى إشراك الشباب فى صياغة رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح من خلال التقارير المبسطة التى تصدرها على ضوء الاهتمام بتفعيل مشاركة الشباب على مستوى التثقيف والشمول المالى والموازنة التشاركية، فضلًا على إدارة جلسات نقاشية مع الطلاب لتأهيل كوادر واعية وفعَّالة فى المجتمع.

وأعلنت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إنشاء صفحة تفاعلية للوحدة على «فيسبوك» https://www.facebook.com/FTCEUnit/، تحتوى على عدد من الفاعليات، وستقوم المنصة بتوفير آليات لجذب الشباب وإعطائهم فرصة لإبداء آرائهم فى رؤية الدولة والاندماج مع مستهدفات الوحدة لتعزيز الشفافية والمشاركة، مشيرة إلى أهمية رفع الوعى لدى الشباب حول مفاهيم «الموازنة التشاركية»، وما تقوم به الوزارة من إصلاحات هيكلية ومالية، على نحو يسهم فى تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب الواعد ليكونوا سفراء لتوعية الجمهور بمفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة، والمشاركة فى إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام.

وأكدت عيد، أن الشراكة مع الجامعات تستهدف تنمية الوعى المالى لدى الشباب وتعريفهم بمهام الجهات الحكومية بالدولة على أرض الواقع، من خلال عقد دورات تدريبية وتعليمية؛ وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وأهمية دمج مبادئ التثقيف المالي والتكنولوجى وريادة الأعمال وغيرها ضمن البرامج التعليمية الحالية، مؤكدة أنه خلال مناقشات «نادى المواطنة الفعالة بالجامعة الأمريكية club Active citizenship»، وجدنا ثناءً كبيرًا على جهود وزارة المالية فى إشراك الطلاب فى عملية إعداد الموازنة، والعمل عل تنظيم حملات إعلانية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، حيث إنها من أكثر المنصات جاذبية للفئة العمرية المستهدفة، ومقاطع فيديو قصيرة ومبسطة على تطبيق «تيك توك» و«إنستجرام» لتوصيل المعلومات للشباب بطريقة سهلة ومسلية، كما وجدنا تفاعلًا كبيرا من شباب الجامعة الأمريكية، الذين تفاعلوا مع «الموازنة التشاركية» بشكل جيد؛ وخرجنا بأفكار بناءة خلال جلسات «نادى المواطنة الفعالة» للتعاون المشترك بين الجامعات.

وأضافت أن الوحدة تسعى إلى التواصل مع جامعات أخرى، من خلال تبنى مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات وجلسات تضم جامعات من محافظات مختلفة لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات لتشجيعهم على المشاركة الفعالة ودمج أفكار الشباب فى أنشطة الوحدة، مؤكدة أننا لا ندخر جهدًا فى توعية طلاب الجامعات عبر نشر فيديوهات مبسطة عن «الموازنة التشاركية» على منصات التواصل الاجتماعى، باعتباره أداة جاذبة للشباب بمختلف أعمارهم، وعمل برامج خاصة بالتثقيف المالى، لما لشباب الجامعات من دور كبير فى تحديد الاحتياجات التنموية وأولويات الإنفاق العام.