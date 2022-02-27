/682060/فاجري-لاكاي-يقود-هجوم-بيراميدز-ضد-الصفاقسي-فى-الكونفيدرالية

تقام مباراة فريق بيراميدز اليوم الأحد، أمام نظيرة الصفاقسي التونسي، والتي من المقر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تشكيل بيراميدز لمواجهة الصفاقسي

فى حراسة المرمى: شريف إكرامي

فى خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي – أحمد سامي

فى خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فاجري لاكاي - إبراهيم عادل.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.

عاد البنك الأهلي لأحداث المباراة، ليعود الضغط والزحام في منصف الملعب، ومحاولة الفريق السماوي إحراز وسيطرة على الكرة.

بهذا الفوز يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، في ما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 11، محتل في المركز الثالث عشر.

بيراميدز بالكونفدرالية

حقق بيراميدز الفوز على زاناكو بثنائية نظيفة خارج ملعبه، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبعد فوز بيراميدز خارج ملعبه على زاناكو، أصبح الفريق يتمتع بسجل فوز مميز خارج دياره، كما اصبح بمتلك رقم هو الفريق الوحيد في فريقيا الذي يمتلكه.