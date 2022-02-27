النشرة الفنية: طبيب يتبرع بإجراء عملية سمير صبري مجانًا.. دفن جالا فهمي.. أغنية باي باي ثانوية 9 مليون مشاهدة

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يحرص موقع دوت الخليج على وضع النشرة الفنية بشكل دائم، حيث أن اليوم الأحد 27 فبراير شهد الكثير من الأحداث الفنية.

نشرة دوت الخليج الفنية

طبيب يتبرع بإجراء عملية سمير صبري مجانًا

تكفل طبيب وفريقه بإجراء عملية جراحية دقيقة للفنان سمير صبري، مجانًا وبدون مقابل، وحرصت الفنانة هالة صدقي بتوجيه الشكر والتقدير لأبناء الدكتور مجدي يعقوب.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «احب اشكر الدكتور الشاب احمد الجندي والفريق المرافق معه في عمليه الفنان الكبير سمير صبري بتبرعهم بأجرهم، الف تحيه وشكر لابناء وتلاميذ الدكتور العظيم مجدي يعقوب ومستشفي اسوان للقلب ،وبفتخر بمصريتي وبرئيسي اللي عمره ما يتأخر عن اي مواطن سواء فنان او عامل شكرا بأسمي لهذا الحب للفنان الكبير سمير صبري ،وان شاء الله هيقوم بالسلامه ويشكركم جميعا بأسمه».

دفن جالا فهمي

وشُيع جثمان الفنانة جالا فهمي ظهر اليوم الأحد الموافق 27 فبراير، من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين، وذلك بحضور ابنها الوحيد، وطليقها الموسيقار عمر خيرت والد ابنها، وكذلك حرصت الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على حضور مراسم الجنازة.

وحضرت أيضًا جنازة الفنانة جالا فهمي، الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة ميرفت أمين، ثم تم تشييع جثمان الفنانة الراحلة إلى مثواها الأخير حيث تم دفنها في مقابر الأسرة.

أغنية باي باي ثانوية 9 مليون مشاهدة

أعلن النجم محمد رمضان عن نجاح أغنيته الجديدة باي باي ثانوية، التي طرحها مؤخرًا إذ أنها تخطت نسبة الـ 9 مليون مشاهدة على قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أغنية باي باي ثانوية ٩ مليون مشاهدة”.