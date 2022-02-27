وفد محلية النواب يتفقد مخر سيل سنور ببني سويف (صور)

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تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، برفقة الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وقيادات المحافظة، مخر سيل سنور الذى حدثت به فتحة نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتى تسببت فى تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر.

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واستمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لبعض الأهالي المتضررين والذين طالبوا لتعويضهم نتيجة ما تعرضوا له من أضرار وخسائر.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الأهالى أن محافظ بنى سويف عرض مشكلة مخر السيل على القيادة السياسية والحكومة، وهناك اهتمام كبير من النواب بالأمر، وأن هناك لجنة مشكلة من وزارة الرى بناء على طلب المحافظة، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من التقرير سيتم فحصه وفتح نقاش موسع بخصوص هذا الموضوع فى مجلس النواب، وأنه إذا أثبت التقرير وجود مخالفة فنية في السيل سيتم إحالة الأمر للنيابة للتحقيق.

وفد محلية النواب يتفقد مخر سيل سنور ببني سويف

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتمع بأعضاء اللجنة التى أرسلها وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بناء على طلب المحافظ، لدراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة فى مخر سيل سنور نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتى تسببت فى تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر، مطالبًا بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك، رغم التطوير والتأهيل الذى نفذته وزارة الرى، للقضاء على تكرار المشكلة التى تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديدًا فى عامى 2020 و2022، وهو وضع لم يحدث منذ 1969.